टी-20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप ने रचा इतिहास
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है।
अर्शदीप ने रचा इतिहास
वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।
टी-20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए आपको बताते हैं।
सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
अर्शदीप सिंह भारत की ओर से टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 64 टी-20 मैचों में 100 विकेट हासिल करके इतिहास रचा है।
अर्शदीप
सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं।
युजवेंद्र चहल
उन्होंने 80 टी-20 मैचों की 79 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 96 विकेट हासिल किए हैं।
96 विकेट
हार्दिक पांड्या इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 117 टी-20 मैचों की 105 पारियों में 96 विकेट लिए हैं।
हार्दिक पांड्या
जसप्रीत बुमराह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 72 टी-20 मैचों की 71 पारियों में 92 विकेट हासिल किए हैं।
जसप्रीत बुमराह
लिस्ट में पांचवें स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने 87 मैचों की 86 पारियों में 90 विकेट हासिल किए हैं।
भुवनेश्वर कुमार
