By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं।
मोहम्मद शमी
Pic Credit: Social Media
शमी ने 80 वनडे मैचों में 150 विकेट हासिल कर लिए थे।
80 मैचों में 150 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस सूची में भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर आ गए हैं।
कुलदीप यादव नंबर 2 पर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने हाल ही अपने 150 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप ने यह कारनामा 88 वनडे मैचों में किया है।
88 मैचों में 150 विकेट
Video Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर हैं।
अजीत आगरकर
Pic Credit: Social Media
अगरकर ने 97 मैचों में 150 विकेट हासिल किए थे।
97 मैचों में 150 विकेट
Pic Credit: Social Media
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाज जहीर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
जहीर खान चौथे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 103 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे।
103 मैचों में 150 विकेट
Pic Credit: Social Media
भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने 106 मैचों में 150 वनडे विकेट पूरे किए थे। वे इस सूची में 5वें स्थान पर हैं।
अनिल कुंबले नंबर 5 पर
Pic Credit: Social Media
