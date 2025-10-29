By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं।

मोहम्मद शमी

शमी ने 80 वनडे मैचों में 150 विकेट हासिल कर लिए थे।

80 मैचों में 150 विकेट

इस सूची में भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

कुलदीप यादव नंबर 2 पर

उन्होंने हाल ही अपने 150 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप ने यह कारनामा 88 वनडे मैचों में किया है।

88 मैचों में 150 विकेट

इस सूची में तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर हैं।

अजीत आगरकर

अगरकर ने 97 मैचों में 150 विकेट हासिल किए थे।

97 मैचों में 150 विकेट

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाज जहीर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

जहीर खान चौथे स्थान पर

उन्होंने 103 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे।

103 मैचों में 150 विकेट

भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने 106 मैचों में 150 वनडे विकेट पूरे किए थे। वे इस सूची में 5वें स्थान पर हैं।

अनिल कुंबले नंबर 5 पर

