By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पिटाई करने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 69 मैचों में 2526 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 16 अर्धशतक लगाए।

2526 रन बनाए

Pic Credit: Social Media

वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं।

राहुल द्रविड़

Video Credit: Social Media

द्रविड़ ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 58 वनडे मैच खेले, जिसमें 1899 रन बनाए।

1899 रन

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 शतकों की मदद से कुल 1657 रन बनाए हैं।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Pic Credit: Social Media

इस सूची में चौथे स्थान पर सौरव गांगुली का नाम है।

सौरव गांगुली

Pic Credit: Social Media

सौरव गांगुली ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 53 वनडे मैच खेले, जिसमें 1652 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक भी लगाए।

1652 रन

Pic Credit: Social Media

इस सूची में पांचवे स्थान पर युवराज सिंह हैं।

युवराज सिंह

Pic Credit: Social Media

युवराज सिंह ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 38 वनडे मैच खेले, जिसमें कुल 1360 रन बनाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए।

1360 रन

Pic Credit: Social Media

