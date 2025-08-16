By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, कप्तान सूर्या सहित ये नाम शामिल
आगामी एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा भी 19 अगस्त को होगी।
टी-20 एशिया कप
टी-20 एशिया कप
ऐसे में आज हम आपको उन 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है।
सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 भारतीय बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा
पूरे टी-20 करियर में अभिषेक शर्मा ने अब तक 193.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और गेंदबाजों के लिए तूफान बनकर आए हैं।
193.84 की स्ट्राइक रेट
193.84 की स्ट्राइक रेट
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने अपने पूरे करियर के दौरान अब तक 166.70 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है।
166.70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी
166.70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी
यशस्वी जायसवाल
लिस्ट में तीसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल का नाम है। उन्होंने 164.31 की स्ट्राइक रेट से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी की है।
यशस्वी जायसवाल
रिंकू सिंह सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।
रिंकू सिंह
रिंकू सिंह
रिंकू सिंह ने अपने पूरे करियर में अब तक कुल 33 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 24 पारियों में 161.06 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और कई मैचों में भारतीय टीम को जीत दिलाई है।
161.06 की स्ट्राइक रेट
161.06 की स्ट्राइक रेट
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा हैं। उन्होंने अब तक के अपने टी-20 करियर में 155.07 से बल्लेबाजी की है।
तिलक वर्मा
तिलक वर्मा
