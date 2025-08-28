By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 28, 2025
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, सचिन से पहले ये नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली हैं।
विनोद कांबली
कांबली ने अपने करियर में कुल 17 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 21 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1084 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 54.20 का रहा।
54 से अधिक की औसत
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले दूसरे बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए कुल 200 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 329 पारियों में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए।
53 से अधिक की औसत
क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
राहुल द्रविड़
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में भारत के लिए कुल 163 मैच खेले, जिसकी 284 पारियों में 52.63 की औसत के साथ 13265 रन बनाए।
52 से अधिक की औसत
इस सूची में द लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर ग्रेट सुनील गावस्कर का नाम चौथे नंबर पर है।
सुनील गावस्कर
उन्होंने भारत के लिए कुल 125 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 214 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 51.12 की औसत के साथ कुल 10122 रन बनाए।
51 की औसत
इस सूची में पांचवे स्थान पर मौजूदा समय के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 46 पारियों में 50.20 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए कुल 2209 रन बनाए हैं।
यशस्वी जायसवाल की 50 की औसत
