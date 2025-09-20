By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025

टी 20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 भारतीय बैटर, संजू सैमसन ने धोनी को पछाड़ा

भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में संजू सैमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली। संजू ने 45 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली।

भारत बनाम ओमान

इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। 

संजू के तीन चौके 3 छक्के

इन तीन छक्कों के साथ संजू सैमसन ने धोनी को टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मारने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में पीछे कर दिया।

धोनी को किया पीछे

टी-20 क्रिकेट (इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी मिलाकर) में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आपको बताते हैं।

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 463 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 547 छक्के लगाए हैं।

रोहित शर्मा

लिस्ट में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में कुल 414 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 435 छक्के लगाए हैं।

विराट कोहली

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 328 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 382 छक्के लगाए हैं।

सूर्यकुमार यादव

महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़कर संजू सैमसन अब इस सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 307 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 353 छक्के लगाए हैं।

संजू सैमसन 

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 405 टी-20 मैच खेले जिसमें 350 छक्के लगाए हैं।

महेंद्र सिंह धोनी

