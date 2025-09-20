By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी 20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 भारतीय बैटर, संजू सैमसन ने धोनी को पछाड़ा
भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में संजू सैमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली। संजू ने 45 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली।
भारत बनाम ओमान
Pic Credit: Social Media
इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए।
संजू के तीन चौके 3 छक्के
Pic Credit: Social Media
इन तीन छक्कों के साथ संजू सैमसन ने धोनी को टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मारने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में पीछे कर दिया।
धोनी को किया पीछे
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट (इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी मिलाकर) में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आपको बताते हैं।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 463 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 547 छक्के लगाए हैं।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में कुल 414 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 435 छक्के लगाए हैं।
विराट कोहली
Video Credit: Social Media
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 328 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 382 छक्के लगाए हैं।
सूर्यकुमार यादव
Pic Credit: Social Media
महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़कर संजू सैमसन अब इस सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 307 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 353 छक्के लगाए हैं।
संजू सैमसन
Pic Credit: Social Media
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 405 टी-20 मैच खेले जिसमें 350 छक्के लगाए हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
Pic Credit: Social Media
