PUBLISHED October 03, 2025
टेस्ट: वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बैटर
टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं।
सुनील गावस्कर
गावस्कर ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ कुल 27 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 48 पारियों में 58.60 की औसत से कुल 2749 रन बनाए।
2749 रन
लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम है।
राहुल द्रविड़
द्रविड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 23 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 38 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 63.80 की औसत से कुल 1978 रन बनाए।
1978 रन
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण का नाम है। उन्होंने कैरेबियाई टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है।
वीवीएस लक्ष्मण
लक्ष्मण ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 36 पारियों में 57.16 की औसत से 1715 रन बनाए हैं।
1715 रन
लिस्ट में चौथे स्थान पर सचिन तेंदुलकर का नाम है।
सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 21 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में 54.33 की औसत से कुल 1630 रन बनाए हैं।
1630 रन
वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर हैं। उन्होंने कैरेबियाई टीम के खिलाफ कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी 40 पारियों में 44.33 की औसत से 1596 रन बनाए हैं।
दिलीप वेंगसरकर
