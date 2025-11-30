By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 30, 2025

 Sports

ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

भारत आज दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में खेलेगा। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजर आएंगे।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज लंबे समय से खेली जा रही है। ऐसे में आइए आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाए हैं।

वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान मास्टर-ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल 57 वनडे मैच खेले, जिसकी 57 पारियों में 35.73 की औसत से 2001 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में क्रिकेट के किंग विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक कुल 31 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 29 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 65.39 की औसत से कुल 1504 रन बनाए हैं।

इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल 29 मैच खेले, जिसकी सभी 29 पारियों में बल्लेबाजी करेत हुए 50.50 की औसत से 1313 रन बनाए।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम भी इस सूची में शामिल है। वे चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 36 वनडे मैचों की सभी 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 39.66 की औसत से कुल 1309 रन बनाए।

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 33 मैचों की 33 पारियों में 35.77 की औसत से 1109 रन बनाए थे।

