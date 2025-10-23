By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
सर्वाधिक ODI रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, रोहित ने रचा इतिहास
एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया।
रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
सौरव गांगुली का रिकॉर्ड
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनके आगे सिर्फ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हैं।
सौरव गांगुली को किया पीछे
Pic Credit: Social Media
आइए आज हम आपको सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
भारत के लिए सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 452 वनडे पारियों में कुल 18426 रन बनाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
इस सूची में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। कोहली ने 292 वनडे पारियों में कुल 14181 रन बनाए हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 275 वनडे पारियों में कुल 11249 रन बनाए हैं।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
सौरव गांगुली इस सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कुल 297 पारियों में 11221 रन बनाए हैं।
सौरव गांगुली
Pic Credit: Social Media
इस सूची में 5वें और आखिरी स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं। द्रविड़ ने भारत के लिए 314 वनडे पारियों में 10768 रन बनाए हैं।
राहुल द्रविड़
Pic Credit: Social Media
विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार, शादी से पहले दो ब्रेकअप क्यों जरूरी हैं?
Click Here