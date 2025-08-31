By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 70.28 की औसत और 123.92 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 492 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह हैं।

युवराज सिंह

उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.83 की औसत और 109.92 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 155 रन बनाए हैं।

इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है।

गौतम गंभीर

गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 27.80 की औसत और 125.22 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 139 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम है।

रोहित शर्मा

रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 14.11 की औसत और 117.59 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 127 रन बनाए हैं।

इस सूची में पांचवे स्थान पर ऋषभ पंत का नाम है। उन्होंने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 31.66 की औसत और 130.13 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 95 रन बनाए हैं।

