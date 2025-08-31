By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 70.28 की औसत और 123.92 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 492 रन बनाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह हैं।
युवराज सिंह
उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.83 की औसत और 109.92 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 155 रन बनाए हैं।
बनाए इतने रन
इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है।
गौतम गंभीर
गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 27.80 की औसत और 125.22 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 139 रन बनाए हैं।
139 रन
इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम है।
रोहित शर्मा
रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 14.11 की औसत और 117.59 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 127 रन बनाए हैं।
127 रन बनाए
इस सूची में पांचवे स्थान पर ऋषभ पंत का नाम है। उन्होंने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 31.66 की औसत और 130.13 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 95 रन बनाए हैं।
ऋषभ पंत पांचवे स्थान पर
