ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 70 पारियों में 9 शतक की मदद से 3077 रन बनाए।

3 हजार से अधिक रन

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। कोहली ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई की है।

विराट कोहली

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक कुल 48 पारियां खेली हैं, जिसमें 2451 रन बनाए हैं।

2451 रन

सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 46 पारियों में 8 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2407 रन बनाए हैं।

2407 रन

पूर्व भारतीय कप्तान और वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

महेंद्र सिंह धोनी

उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 48 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 1660 रन बनाए हैं।

1660 रन 

सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर शिखर धवन हैं। 

शिखर धवन

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 29 पारियां खेली हैं, जिसमें 45.17 की औसत से 1265 रन बनाए। इस दौरान 4 शतक भी जड़े हैं।

1265 रन 

