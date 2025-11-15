By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 15, 2025
टी-20 में सबसे तेज शतक ठोकने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज
टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा हैं।
उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में मात्र 28 गेंदों में शतकीय पारी खेली है।
28 गेंदों में शतक
Pic Credit: Social Media
उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में गुजरात की तरफ से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में सेंचुरी जमाई थी।
उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ
Pic Credit: Social Media
वहीं, अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में पंजाब की ओर से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 28 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।
अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ
Pic Credit: Social Media
विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम भी इस सूची में शामिल है।
ऋषभ पंत
Pic Credit: Social Media
पंत ने साल 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी।
हिमाचल प्रदेश के खिलाफ
Pic Credit: Social Media
वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
वैभव सूर्यवंशी
Pic Credit: Social Media
वैभव ने इंडिया ए वर्सेस यूएई एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच में 32 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने दोहा के मैदान पर 42 गेंदों में 144 रन बनाए।
32 गेंदों में शतक
Pic Credit: Social Media
इस लिस्ट में रोहित शर्मा पांचवें बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में 35 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी।
रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में लगाया था शतक
Video Credit: Social Media
