By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टेस्ट: सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कपिल देव हैं।

कपिल देव

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 1986 में कानपुर टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ 74 गेंदों में शतक बनाया था।

74 गेंदों में जड़ा था शतक

Pic Credit: Social Media

भारत के लिए सबसे कम गेंदों में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 74 गेंदों में शतक जड़ा था। 

74 गेंदों में ही शतकीय पारी

Pic Credit: Social Media

इस सूची में तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं।

वीरेंद्र सहवाग तीसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

अपने विस्फोटक अंदाज के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने साल 2006 में सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज के खिलाफ 78 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।

78 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

सूची में चौथे स्थान पर शिखर धवन का नाम है।

शिखर धवन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ताबड़तोड़ 183 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में उन्होंने 85 गेंदों में टेस्ट शतक लगाया था।

डेब्यू मैच में 85 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

सबसे कम गेंदों में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं। पांड्या ने अगस्त 2017 में पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 86 गेंदों में शतक जड़ा था। 

हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में

Pic Credit: Social Media

