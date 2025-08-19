By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
इन चीजों से करें फेस स्क्रब, निकल जाएंगे ब्लैकहेड्स
चेहरे की खूबसूरती बनाये रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कई बार दाग-धब्बे, ब्लैकहेड्स सुंदरता को कम कर देते हैं।
चेहरा दिखे खूबसूरत
चेहरे के खास हिस्सों जैसे नाक, गाल, माथे, ठोडी पर ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। स्किन पोर्स जब बंद होते हैं, तब ब्लैकहेड्स होने लगते हैं।
ब्लैकहेड्स
कई स्क्रब पैक से महिलाएं फेस क्लीन करती हैं। लेकिन ये ब्लैकहेड्स कुछ समय के लिए ही हटते हैं।
स्क्रबिंग
अगर आप भी ब्लैकहेड्स से ज्यादा परेशान हैं, तो कुछ होममेड फेस स्क्रब ट्राई करके देख लें। इससे ये काफी हद तक कम हो जाएंगे।
घरेलू फेस स्क्रब
बेसन-दूध
बेसन में कच्चा दूध, कॉफी मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाकर रगड़ें। इससे ब्लैकहेड्स कम होंगे और डेड स्किन साफ होगी।
मुल्तानी मिट्टी-मसूर दाल स्क्रब
मुल्तानी मिट्टी में पिसी मसूर की दाल, शहद मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इस स्क्रब से चेहरे की क्लीनिंग करें।
दही फेस स्क्रब
दही में टमाटर, नींबू का रस मिक्स करें। चेहरे पर इसे लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। फिर हाथों से रगड़कर स्क्रबिंग करें।
दालचीनी-शहद स्क्रब
दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर स्क्रब तैयार कर लें। इस स्क्रब को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर रखें। फिर स्क्रब करें।
ओट्स स्क्रब
ओट्स में कच्चा दूध, शहद मिलाकर स्क्रब बनाएं। फिर इसे चेहरे पर लगाकर रगड़ें। इससे स्किन डीप क्लीन होगी और पोर्स खुलेंगे।
पैच टेस्ट
इन चीजों को लगाने से चेहरे पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सेंसिटिव स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें।
पतले होठों पर लिपस्टिक लगाने का सही तरीका
Click Here