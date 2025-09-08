By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025
शू बाइट को जल्दी ठीक करने के घरेलू उपाय
नए सैंडल-जूते पहनने पर अक्सर पैर उनमें एडजस्ट नहीं हो पाता। ऐसे में जूते-सैंडल पैर को काट लेते हैं।
शू बाइट
शू बाइट कई बार कम होती है लेकिन कुछ लोगों के पैरों पर छाले या घाव हो जाता है।
छाले-घाव
शू बाइट होने पर लोग कुछ क्रीम या दवाई लगा लेते हैं। लेकिन कुछ घरेलू तरीकों से भी इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं।
क्या करें
एलोवेरा जेल स्किन के लिए अच्छा होता है और इससे ठंडक पहुंचती है। एलोवेरा जेल छाले पर लगाएं।
एलोवेरा जेल
कपूर को पाउडर बना लें और इसमें नारियल तेल मिलाकर लगाएं। इससे भी घाव जल्दी सही हो जायेगा।
नारियल तेल
पेट्रोलियम जेली
नए जूते-सैंडल पहनने से पहले उंगली के आस-पास पेट्रोलियम जेली लगा लें। इससे शू बाइट नहीं होगा।
बादाम का तेल
एंटी-बायोटिक गुणों से भरपूर बादाम का तेल भी आप शू बाइट पर लगा सकते हैं। बादाम के तेल से राहत मिलेगी।
नीम
नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर घाव वाली जगह पर लगाएं। नीम के औषधीय गुण जूता काटने वाली जगह को जल्द ठीक करेंगे।
कैसे पहनें जूते
जूते-सैंडल ज्यादा टाइट न लें। अपनी साइज से 1 इंच बड़ा ही लें। जूते पहनने से पहले मोजे पहनें।
