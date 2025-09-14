By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी 20I के टॉप 5 स्कोर, एक बार तो 350 बनते बनते रह गए
हाल ही में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 20 ओवरों में 304 रन बना दिए।
इंग्लैंड का तूफान
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर करने वाली इंग्लैंड दुनिया की तीसरी टीम बन गई है।
सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली तीसरी टीम
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड से पहले जिम्बाब्वे और नेपाल ने 300 से अधिक का आंकड़ा पार किया था।
जिम्बाब्वे और नेपाल आगे
Pic Credit: Social Media
आइए आज हम आपको टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 5 सबसे बड़े स्कोर के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है।
ये हैं टी-20I के टॉप-5 स्कोर
Video Credit: Pixels
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया है। इस टीम ने साल 2024 में गाम्बिया की टीम के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए थे।
जिम्बाब्वे (344 बनाम गाम्बिया)
लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेपाल है। नेपाल ने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का स्कोर खड़ा किया था।
नेपाल (314 बनाम मंगोलिया)
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बनाए हैं।
इंग्लैंड( 304 बनाम दक्षिण अफ्रीका)
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर करने वाली टीमों में चौथे स्थान पर भारत है। भारत ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए थे।
भारत (297 बनाम बांग्लादेश)
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया है। इस टीम ने सेशेल्स के खिलाफ साल 2024 में 5 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए थे।
जिम्बाब्वे (286 बनाम सेशेल्स)
MS धोनी की कप्तानी में भारत कितने एशिया कप हारा?
Click Here