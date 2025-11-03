By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
कब्ज से है दिक्कत, रात में खाएं इसे सुबह पेट हो जाएगा साफ
कब्ज के कारण पेट साफ ना होने की समस्या से आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं। पेट साफ ना होने के कारण हमारे दिन का पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता है।
कब्ज की समस्या
सुबह के समय पेट का साफ होना सेहतमंद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट ठीक है, तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।
पेट साफ नहीं होना
आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनका रात में सेवन करने पर सुबह पेट आसानी से साफ हो जाएगा।
कब्ज से राहत के उपाय
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे की पालक,मेथी,सरसों आदि में फाइबर, पोटैशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। यह सभी तत्व कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं।
हरी सब्जियां
अगर आपका सुबह पेट साफ नहीं होता है, तो रात में अंजीर का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
अंजीर
दही के प्रोबायोटिक्स गुण पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाकर कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं।
दही
हाई फाइबर के गुणों से भरपूर केला के सेवन से कब्ज की समस्या से राहत मिलता है। ऐसे में रात में सोने से पहले केला का सेवन जरूर करें।
केला
कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में लहसुन भी बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो रोज रात में सोने से पहले लहसुन की 1-2 कलियां खा सकते हैं।
लहसुन
पानी कम पीने वाले लोगों में अक्सर कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। कब्ज से राहत पाने के लिए रात में सोते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और सुबह पानी पीने के बाद ही टॉयलेट जाएं।
पानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
कभी नारंगी, तो कभी पीला, आखिर चांद क्यों बदलता रहता है रंग?
Click Here