By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025
खाली पेट आंवला का पानी पीने के फायदे
आंवला सेहत से लेकर बालों, स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आंवला लोग ऐसे भी खाते हैं और इसका अचार भी बनता है।
आंवला
आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व होते हैं।
पोषण से भरपूर
आंवला लोग ऐसे तो खाते ही हैं लेकिन कुछ लोग इसका पानी भी पीते हैं। इसका पानी पीने से कई गजब के फायदे मिलते हैं।
आंवला का पानी
आंवला का पानी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा खूब होती है, जो इंफेक्शन के खतरे को कम करती है।
इम्यूनिटी
बालों के लिए
अगर आपके बाल असमय सफेद हो रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं, तो आंवला का पानी पिएं। इसे पीने से बाल मजबूत होंगे।
वेट लॉस
आंवला का पानी वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। इसमें फाइबर खूब होता है, जो वजन करने में मदद करता है।
हड्डियों के लिए
आंवला का पानी पीने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। आंवले में कैल्शियम होता है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा।
खून की कमी
कहते हैं आंवला खाने या फिर इसका पानी पीने से खून की कमी पूरी हो जाती है।
कैसे पिएं
आंवला काटकर पानी में उबाल लें और फिर इसका पानी छानकर ठंडा करके पिएं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
