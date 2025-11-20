By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 20, 2025
ODI में सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के 5 महान गेंदबाज
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक पांच विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस के नाम है।
वकार यूनुस
उन्होंने 258 वनडे पारियों में 13 पांच विकेट हॉल लिए हैं।
13 बार लिया फाइफर
श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं।
मुरलीधरन नंबर 2 पर
उन्होंने 341 वनडे पारियों में 10 बार 5 विकेट लिए हैं।
10 बार लिया 5 विकेट हॉल
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक पांच विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क तीसरे स्थान पर हैं।
मिचेल स्टार्क नंबर 3 पर
उन्होंने वनडे में 130 पारियां खेली हैं जिसमें नौ बार पांच विकेट हॉल लिया है।
9 बार लिया फाइफर
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
ब्रेट ली नंबर 4 पर
उन्होंने 217 पारियों में नौ बार पांच विकेट हॉल लिया है।
9 बार लिया 5 विकेट हॉल
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर शाहिद अफरीदी इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। अफरीदी ने 372 वनडे पारियों में नौ बार पांच विकेट हॉल लिया है।
शाहिद अफरीदी पांचवे स्थान पर
