By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5 महान गेंदबाज
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम है।
मुथैया मुरलीधरन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 341 वनडे पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 534 विकेट लिए।
534 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं।
वसीम अकरम
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 351 वनडे पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 502 विकेट हासिल किए।
502 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस हैं।
वकार यूनिस
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 258 वनडे पारियों में गेंदबाजी करते हुए 416 विकेट हासिल किए हैं।
416 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस सूची में चौथे स्थान पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास हैं। उन्होंने 320 वनडे पारियों में 400 विकेट हासिल किए हैं।
चामिंडा वास के 400 विकेट
Pic Credit: Social Media
सूची में पांचवे स्थान पर पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज शाहिद अफरीदी हैं।
शाहिद अफरीदी पांचवे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
अफरीदी ने 372 वनडे मैचों में गेंदबाजी करते हुए 395 विकेट हासिल किए हैं।
395 विकेट
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी हार
Click Here