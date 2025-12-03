By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5 महान गेंदबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम है।

मुथैया मुरलीधरन

उन्होंने अपने करियर में कुल 341 वनडे पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 534 विकेट लिए।

534 विकेट

इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं।

वसीम अकरम

उन्होंने 351 वनडे पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 502 विकेट हासिल किए।

502 विकेट

इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस हैं।

वकार यूनिस

उन्होंने 258 वनडे पारियों में गेंदबाजी करते हुए 416 विकेट हासिल किए हैं।

416 विकेट

इस सूची में चौथे स्थान पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास हैं। उन्होंने 320 वनडे पारियों में 400 विकेट हासिल किए हैं।

चामिंडा वास के 400 विकेट

सूची में पांचवे स्थान पर पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज शाहिद अफरीदी हैं।

शाहिद अफरीदी पांचवे स्थान पर

अफरीदी ने 372 वनडे मैचों में गेंदबाजी करते हुए 395 विकेट हासिल किए हैं।

395 विकेट

