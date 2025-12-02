By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बैटर
टेस्ट, टी-20 और वनडे तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 782 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 100 शतक लगाए।
100 शतक
Pic Credit: Social Media
इस सूची में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अब तक कुल 621 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 83 शतक लगा चुके हैं।
83 शतक
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।
रिकी पोंटिंग
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 668 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 71 शतक लगाए।
71 शतक
Pic Credit: Social Media
सूची में चौथे स्थान पर श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं।
कुमार संगाकारा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 666 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 63 शतक लगाए।
63 शतक
Pic Credit: Social Media
तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं।
जैक कैलिस
Pic Credit: Social Media
कैलिस ने अपने करियर में कुल 617 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 62 शतक लगाए।
62 शतक
Pic Credit: Social Media
ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर
Click Here