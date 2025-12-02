By Vimlesh Kumar Bhurtiya
तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बैटर

टेस्ट, टी-20 और वनडे तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 782 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 100 शतक लगाए।

100 शतक

इस सूची में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

विराट कोहली ने अब तक कुल 621 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 83 शतक लगा चुके हैं।

83 शतक

लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।

रिकी पोंटिंग

उन्होंने अपने करियर में कुल 668 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 71 शतक लगाए।

71 शतक

सूची में चौथे स्थान पर श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं। 

कुमार संगाकारा

उन्होंने अपने करियर में कुल 666 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 63 शतक लगाए।

63 शतक

तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं।

जैक कैलिस

कैलिस ने अपने करियर में कुल 617 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 62 शतक लगाए।

62 शतक

