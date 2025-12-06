ODI में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है।
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में कुल 145 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
145 बार 50+ स्कोर
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
कोहली ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 128 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
128 बार
श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
कुमार संगाकारा
संगाकारा ने अपने करियर में वनडे क्रिकेट में कुल 118 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है।
118 बार
सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।
रिकी पोंटिंग
पोंटिंग ने अपने करियर में कुल 112 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
112 बार
दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में कुल 103 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
जैक कैलिस
