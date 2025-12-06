By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में कुल 145 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

145 बार 50+ स्कोर

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

कोहली ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 128 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

128 बार

Pic Credit: Social Media

श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

कुमार संगाकारा

Pic Credit: Social Media

संगाकारा ने अपने करियर में वनडे क्रिकेट में कुल 118 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है।

118 बार 

Pic Credit: Social Media

सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।

रिकी पोंटिंग

Pic Credit: Social Media

पोंटिंग ने अपने करियर में कुल 112 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

112 बार

Pic Credit: Social Media

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में कुल 103 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

जैक कैलिस 

Pic Credit: Social Media

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले 11 बल्लेबाज

 Click Here