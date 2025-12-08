By Vimlesh Kumar Bhurtiya
December 08, 2025
ODI में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले 5 महान प्लेयर
दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया।
विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन
उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो शतक और 1 तूफानी अर्धशतक के साथ 302 रन बनाए।
302 रन बनाए
विराट कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। विराट कोहली ने वनडे में यह खिताब 12वीं बार जीता है।
प्लेयर ऑफ द सीरीज
आज हम आपको दुनिया के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया है।
सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी
इस सूची में सचिन रमेश तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 108 वनडे सीरीज खेली, जिसमें 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीते।
सचिन तेंदुलकर 15 बार
विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 76 वनडे सीरीज खेली हैं, जिसमें 12 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है।
विराट कोहली 12 बार
श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 111 वनडे सीरीज खेली और 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता।
सनथ जयसूर्या 11 बार
दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर शॉन पोलाक इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 60 वनडे सीरीज में हिस्सा लिया और 9 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता।
शॉन पोलाक 9 बार
पांचवे स्थान पर इस सूची में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है। गेल ने अपने करियर में कुल 71 सीरीज खेली है, जिसमें 8 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है।
क्रिस गेल 8 बार
