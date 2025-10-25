By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज, सिर्फ 3 छक्के और रोहित शर्मा टॉप पर
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी भी पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के पास है।
शाहिद अफरीदी
Pic Credit: Social Media
शाहिद अफरीदी ने अपने वनडे करियर की कुल 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे।
351 छक्के
Pic Credit: Social Media
इस सूची में रोहित शर्मा अभी भी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वे जब भी अगले वनडे मैच खेलेंगे यह रिकॉर्ड उनके पास होगा।
रोहित शर्मा नंबर 2 पर
Pic Credit: Social Media
ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा अब शाहिद अफरीदी से सिर्फ 2 छक्के पीछे रह गए हैं। रोहित ने कुल 276 वनडे पारियों में 349 छक्के लगाए हैं।
349 छक्के
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल का नाम है।
क्रिस गेल
Pic Credit: Social Media
गेल ने कुल 301 वनडे पारियों में 331 छक्के लगाए थे।
331 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने 433 पारियों में 270 छक्के लगाए थे।
सनथ जयसूर्या
Pic Credit: Social Media
सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम है।
महेंद्र सिंह धोनी
Pic Credit: Social Media
धोनी ने 297 वनडे पारियों में कुल 229 छक्के लगाए थे।
229 छक्के
Pic Credit: Social Media
ODI में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, रोहित इस नंबर पर
Click Here