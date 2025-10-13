By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 13, 2025
फेंगशुई के ये 5 आसान उपाय करें फॉलो, घर में नहीं रहेगी नेगेटिव एनर्जी
क्या आपके घर में तनाव, गृह-क्लेश या आर्थिक परेशानियां रहती हैं? फेंगशुई के आसान उपायों से आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं।
फेंगशुई
फेंगशुई एक प्राचीन चीनी कला है, जो घर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। सही दिशा, सामान और रंगों का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सुख-शांति लाता है।
फेंगशुई का महत्व
फर्नीचर को कमरे में ऐसे रखें कि दरवाजा साफ दिखे। दरवाजे से पॉजिटिविटी आती है और रुकावटें जीवन में अड़चनें लाती हैं। सोफा या बेड को दीवार के सहारे रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रहे।
फर्नीचर की दिशा
फेंगशुई में ईविल आई नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से बचाता है। इसे मुख्य द्वार या खिड़की पर लटकाएं। हाथ या गले में ईविल आई पहनना भी शुभ है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
ईविल आई का उपयोग
मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। इसे नियमित साफ करें। गेराज या दूसरा द्वार इसके पास ना बनाएं। किचन को मुख्य द्वार के सामने ना बनाएं।
मुख्य द्वार की स्वच्छता
बैंबू ट्री फेंगशुई में वास्तु दोष और नकारात्मकता दूर करता है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह धन लाभ और शुद्ध वातावरण लाता है। 3 या 5 डंडियों वाला बैंबू ट्री सबसे शुभ है।
बैंबू ट्री का जादू
गंदगी और बेकार सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। घर को साफ रखें, अनावश्यक चीजें हटाएं। पुराने सामान को दान करें या फेंक दें, ताकि तरक्की में बाधाएं ना आएं।
घर की साफ-सफाई
फेंगशुई में हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का नीला या हरा सकारात्मकता लाते हैं। गहरे रंगों से बचें। उत्तर दिशा में नीला, पूर्व में सफेद और दक्षिण-पूर्व में हरा रंग शुभ है।
रंगों का प्रभाव
घर में विंड चाइम्स, एक्वेरियम या फव्वारा लगाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। टूटे-फूटे सामान तुरंत हटाएं। बेडरूम में दर्पण को बेड के सामने ना रखें।
छोटे उपाय, बड़ा बदलाव
इन 5 आसान फेंगशुई उपायों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और घर में सुख-शांति लाएं। किसी भी विशेष जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ से सलाह लें।
फेंगशुई से बनाएं घर को सुखी
