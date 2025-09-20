By Navaneet Rathaur
रात में नहीं आ रही है अच्छी नींद, तो बेडरूम में फॉलो करें फेंगशुई के ये 5 टिप्स
रात में अच्छी नींद लेने से मानसिक शांति मिलती है और शरीर ऊर्जावान रहता है। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो बेडरूम में फेंगशुई के कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
अच्छी नींद के लिए फेंगशुई
फेंगशुई के अनुसार, बेड का सिरहाना उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और नींद बेहतर होती है।
बेड की सही दिशा
टीवी, मोबाइल और लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इन्हें बेडरूम से हटाएं या बंद रखें।
बेडरूम से हटाएं इलेक्ट्रॉनिक्स
बेडरूम में हल्के रंग जैसे नीला, हरा या पेस्टल शेड्स का उपयोग करें। ये रंग शांति और विश्राम को बढ़ावा देते हैं।
सही रंगों का चयन
फेंगशुई में अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। बेडरूम को साफ और व्यवस्थित रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।
बेडरूम व्यवस्थित रखें
बेडरूम में प्रकृति से प्रेरित सजावट जैसे पौधे, फूल या पानी की तस्वीरें लगाएं। ये शांति और सकारात्मकता लाते हैं।
शांतिपूर्ण सजावट
फेंगशुई में बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा को बाधित करता है और नींद में खलल डालता है।
शीशा की सही जगह
बेडरूम में तेज रोशनी की जगह सॉफ्ट, गर्म रोशनी का उपयोग करें। डिम लाइट्स और मोमबत्तियां शांत वातावरण बनाती हैं।
सॉफ्ट लाइटिंग का उपयोग
फेंगशुई के इन 5 टिप्स को अपनाकर अपने बेडरूम को शांत और सकारात्मक बनाएं।
शांत और सकारात्मक
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
