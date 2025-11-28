By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज

क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है। 

शोएब अख्तर

Pic Credit: Social Media

शोएब अख्तर ने साल 2003 वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी, जो आज तक क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद है।

161.3 किलोमीटर प्रति घंटे

Pic Credit: Social Media

इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली हैं।

ब्रेट ली दूसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

ब्रेट ली ने साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी।

161.1 किमी प्रति घंटे

Pic Credit: Social Media

क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे तेज गेंद ऑस्ट्रेलिया के शॉन टैट ने डाली थी।

शॉन टैट

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी।

161.1 किमी प्रति घंटे

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। 

जेफ थॉमसन चौथे स्थान पर 

Pic Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस सूची में पांचवें स्थान पर है। 

मिचेल स्टार्क पांचवें साथ पर

Pic Credit: Social Media

स्टार्क ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी।

160.4 किलोमीटर प्रति घंटे

Pic Credit: Social Media

जीत के हिसाब से भारत के 5 सबसे सफल टेस्ट कप्तान

 Click Here