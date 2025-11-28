By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 28, 2025
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज
क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है।
शोएब अख्तर
शोएब अख्तर ने साल 2003 वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी, जो आज तक क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद है।
161.3 किलोमीटर प्रति घंटे
इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली हैं।
ब्रेट ली दूसरे स्थान पर
ब्रेट ली ने साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी।
161.1 किमी प्रति घंटे
क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे तेज गेंद ऑस्ट्रेलिया के शॉन टैट ने डाली थी।
शॉन टैट
उन्होंने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी।
161.1 किमी प्रति घंटे
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी।
जेफ थॉमसन चौथे स्थान पर
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस सूची में पांचवें स्थान पर है।
मिचेल स्टार्क पांचवें साथ पर
स्टार्क ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी।
160.4 किलोमीटर प्रति घंटे
