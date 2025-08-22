By Shubhangi Gupta
मामूली कट या चोट के लिए 5 घरेलू नुस्खे
छोटे-मोटे कट आम हैं लेकिन संक्रमण से बचाव जरूरी है, घरेलू उपचार से जल्दी ठीक हो सकते हैं।
छोटे कट्स का इलाज
सबसे पहले, कटे हुए स्थान को साफ पानी से धोएं और हल्के हाथ से सफाई करें।
क्या करें?
रक्तस्राव रोकने के लिए, कटे हुए भाग पर दबाव डालें और ऊपर उठाएं।
खून रोकें
हल्दी पाउडर का प्रयोग करें, यह प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है और घाव भरने में मदद करता है।
1
नीम के पत्ते पीसकर लगाने से भी संक्रमण रोकने में मदद मिलती है।
2
शहद लगाने से घाव जल्दी भरता है और यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है।
3
एलोवेरा जेल लगाने से घाव में ठंडक मिलती है और यह त्वचा को शांत करता है।
4
लहसुन का पेस्ट एंटीसेप्टिक होता है पर संवेदनशील त्वचा पर सावधानी बरतें।
5
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अगर घाव गहरा हो या संक्रमित दिखे, तो चिकित्सक से सलाह लें।
नोट
