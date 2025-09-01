By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 01, 2025
डेस्क जॉब करने वालों के लिए 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज
डेस्क जॉब करने वाले लोग 8 से 9 घंटे तक कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते हैं। इसके बाद उठने पर पीठ, कमर, गर्दन दर्द होती है।
डेस्क जॉब
लगातार बैठकर काम करने से न सिर्फ शरीर में दर्द होता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है।
शरीर के लिए नुकसान
डेस्क जॉब करने के दौरान अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, तो मोटापा, थकान महसूस होना, ब्लड सर्कुलेशन का काम होना हो सकता है।
अन्य बीमारियां
काम करते हुए हर 1 घंटे में उठकर टहलें और कुछ आसान सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे शरीर एक्टिव बना रहेगा।
क्या करें
गर्दन को दाई-बाई, पीछे-आगे की ओर घुमाएं और 10 सेकेंड के लिए रोकें। इससे गर्दन के दर्द में राहत मिलेगी।
नेक स्ट्रेच
वन आर्म हग
वन आर्म हग में आपको दायां हाथ आगे से बाएं कंधे पर रखें। खिंचाव के लिए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पीछे की ओर धकेलें। 30 सेकेंड तक करें।
शोल्डर श्रग
कंधों को एक्टिव रखने के लिए शोल्डर श्रग करें। कंधों को राउंड स्टाइल में घुमाते हुए कानों तक ले जाएं। ऐसा 10-20 सेकेंड करें।
सीटेड लेट स्ट्रेच
अपनी जगह पर बैठकर हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेचिंग करें। इसे 30 सेकेंड तक करते हुए 3-5 बार दोहराएं।
लोअर बैक स्ट्रेच
लोअर बैक स्ट्रेच में आपको झुककर अपने हाथों से पैर को छूना है। इस पोजिशन में 30 सेकेंड तक रहना है और 3-4 बार करें।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
