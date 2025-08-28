By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
वजन घटाने के 5 आसान देसी उपाय
आजकल के खान-पान, बिजी लाइफ के कारण वजन तेजी से बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है।
बढ़ा हुआ वजन
मोटा शरीर न सिर्फ दिक्कतें देता है बल्कि मोटापा कई बीमारियां भी लाता है। ऐसे में वजन कम करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं।
बीमारियों का घर
कई लोग मोटापा कम करने के लिए महीनों तक डायट करते हैं और जिम में पसीना बहाते हैं। कई लोगों के पास समय नहीं होता।
जिम या डाइट
अगर आपके पास भी जिम-डायट फॉलो करने का समय नहीं है। तो कुछ देसी उपाय ट्राई करें। इससे वजन कम हो सकता है।
देसी उपाय
पहला
सबसे पहले सुबह उठकर आपको गुनगुने पानी में नींबू व शहद डालकर पीना है। इससे वेट लॉस होता है।
दूसरा
आप जिम नहीं कर सकते तो घर पर ही आधे घंटे का समय निकालकर योगा करें। योग से भी वेट लॉस होता है।
तीसरा
घर का बना खाना ही खाएं। बाहर का जंक फूड या ज्यादा तला भुना खाने से बचें।
चौथा
रात में 8-9 बजे के बीच खाना खाएं और समय पर सोएं। देर रात तक जगेंगे तो भूख लगेगी। फिर खाना पचता नहीं है।
पांचवां
रात में खाना खाने के बाद 20 मिनट तक टहलने की आदत बनाएं। इससे शरीर में फुर्ती रहती है और खाना डाइजेस्ट हो जाता है।
हेल्दी टिप्स
अगर बिना मेहनत वजन कम करना है, तो इन देसी उपायों को रूटीन के साथ महीना भर फॉलो करके देखें।
