मूंगफली के तेल से झटपट बन जाएंगी ये 5 चीजें, सेहत के लिए भी फायदेमंद
मूंगफली में प्रोटीन, स्वस्थ वसा (फैट), फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम होता है। इसका तेल भी काफी फायदेमंद होता है।
मूंगफली का तेल
रिफाइंड या घी इस्तेमाल करने के बजाय आप मूंगफली के तेल में चीजें पकाएं। कुछ चीजें इसमें जल्दी बन जाती हैं और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।
तेल में पका खाना
चलिए आपको बताते हैं मूंगफली के तेल में झटपट आप क्या बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी।
क्या-क्या पकाएं
आलू की फिंगर फ्राइज बच्चों से बड़ों तक को खाना पसंद होता है। इसे आप मूंगफली के तेल में डीप फ्राई कर बना सकते हैं।
पोटैटो फिंगर
चिप्स, पापड़, अन्य रोस्टेड स्नैक्स को आप मूंगफली के तेल में तल सकते हैं। इसमें तेल कम लगेगा और ये जल्दी रोस्ट हो जाएगा।
रोस्टेड स्नैक्स
पूड़ियां
पूड़ियां लंबे समय तक मुलायम बनाकर रखनी है, तो मूंगफली के तेल में बना लें। इस तेल में बनी पूड़ियां सॉफ्ट रहती हैं।
पराठा
मूंगफली के तेल से ही आप नाश्ते के लिए पराठा बना सकते हैं। पराठा अक्सर कड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें बनाने पर ये नर्म रहेगा।
हलवा
बच्चे के लिए हलवा बनाती हैं, तो मूंगफली के तेल में रवा भून लें। इसमें जल्दी रवा भुन जाता है और हलवे का स्वाद भी बढ़िया होता है।
