By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sep 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 क्रिकेटर्स, विराट से पहले ये दो नाम
वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 463 वनडे मैच खेले, जिसमें 62 बार मैन ऑफ द मैच रहे।
62 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
Pic Credit: Social Media
इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं।
सनथ जयसूर्या
Pic Credit: Social Media
सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में कुल 445 वनडे मैच खेले, जिसमें 48 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
48 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली तीसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 43 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है।
43 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
Video Credit: Social Media
दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 328 मैच खेले, जिसमें 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।
जैक कैलिस नंबर 4 पर
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5वें बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।
रिंकी पोंटिंग पांचवे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
पोंटिंग ने अपने करियर में कुल 375 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।
32 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
Pic Credit: Social Media
ODI में सिर्फ 1 शतक लगाने दिग्गज भारतीय बल्लेबाज, सुनील गावस्कर, कपिल देव सहित ये नाम शामिल
Click Here