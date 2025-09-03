By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 क्रिकेटर्स, विराट से पहले ये दो नाम

वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 463 वनडे मैच खेले, जिसमें 62 बार मैन ऑफ द मैच रहे।

62 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं।

सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में कुल 445 वनडे मैच खेले, जिसमें 48 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

48 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब

मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली तीसरे स्थान पर

विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 43 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है।

43 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 328 मैच खेले, जिसमें 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।

जैक कैलिस नंबर 4 पर

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5वें बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।

रिंकी पोंटिंग पांचवे स्थान पर

पोंटिंग ने अपने करियर में कुल 375 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।

32 प्लेयर ऑफ द मैच खिताब

