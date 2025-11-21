By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 21, 2025
सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं इन 5 देशों के लोग, भारत इतने नंबर पर
किताबें ज्ञान का सबसे बेहतरीन स्त्रोत मानी जाती हैं।
किताबों से देश दुनिया, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है।
साहित्य, संगीत आदि का ज्ञान भी किताबों में समाहित है।
किताबें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया के कौन से 5 देशों के लोग सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अध्ययन के अनुसार, सबसे ज्यादा पढ़ने में वक्त बिताने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर आता है। इस देश के लोग सालाना 357 घंटे पढ़ने में बिताते हैं।
सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर आता है. यहां के लोग सालाना 372 घंटे पढ़ने में बिताते हैं।
ब्रिटेन इस सूची में तीसरे स्थान पर है। वहां के लोग सालाना 343 घंटे पढ़ने में बिताते हैं।
इस सूची में चौथे स्थान पर फ्रांस है। अध्ययन के अनुसार, यहां के लोग सालाना 305 घंटे पढ़ने में बिताते हैं।
इटली इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर है। वे सालाना 278 घंटे का समय पढ़ने में बिताते हैं।
