दुनिया के 5 ऐसे देश, जहां पूरी तरह से बैन है सोशल मीडिया
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर GenZ ने प्रदर्शन शुरू किया और वहां कि सरकार बदल दी।
नेपाल
सोशल मीडिया सूचना और संवाद का माध्यम है, लेकिन कुछ देश इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारणों से बैन करते हैं। आइए जानें ऐसे 5 देश।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
उत्तर कोरिया में सोशल मीडिया पूरी तरह बैन है। सरकार इंटरनेट को नियंत्रित करती है। नागरिकों को केवल सरकारी साइट्स तक सीमित पहुंच मिलती है।
उत्तर कोरिया
तुर्कमेनिस्तान में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बैन हैं। सरकार VPN और विदेशी साइट्स ब्लॉक करती है। नागरिकों को कुरान पर शपथ लेकर इंटरनेट की अनुमति मिलती है।
तुर्कमेनिस्तान
इरान में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर प्रतिबंध है। सरकार डेटा गोपनीयता और सांस्कृतिक प्रभाव के डर से इन्हें ब्लॉक करती है। VPN का उपयोग जोखिम भरा है।
इरान
सोमालिया में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया बैन है। फेसबुक, ट्विटर जैसी साइट्स ब्लॉक हैं, जिससे सूचना का अभाव होता है।
सोमालिया
बेलारूस में सोशल मीडिया पर सख्त प्रतिबंध है। सरकार विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर को अक्सर ब्लॉक करती है।
बेलारूस
बैन से सूचना, संवाद और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नागरिक VPN का उपयोग करते हैं, लेकिन सजा का खतरा रहता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है।
बैन का प्रभाव
चीन, रूस और तुर्की में भी सोशल मीडिया पर सख्त नियंत्रण है। भारत ने टिकटॉक बैन किया। ये देश डेटा सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर बैन लगाते हैं।
अन्य देशों में प्रतिबंध
वैश्विक स्तर पर सेंसरशिप बढ़ रही है। सरकारें डेटा गोपनीयता और विद्रोह के डर से इन्हें रोकती हैं। हालांकि, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है।
भविष्य का सवाल
