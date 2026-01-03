By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Jan 3, 2026
LIVE HINDUSTAN
Trending
भारत ही नहीं इन देशों का भी राष्ट्रीय फूल है कमल
कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल तो सब जानते हैं, लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों ने भी कमल को अपना राष्ट्रीय फूल चुना है। आइए जानते हैं वो कौन से देश हैं।
कमल का फूल
भारत में कमल राष्ट्रीय फूल है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी सुंदर और पवित्र रहता है। यह सत्य, ज्ञान और आध्यात्म का प्रतीक है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी जी का आसन भी कमल ही है।
भारत में कमल
वियतनाम का राष्ट्रीय फूल भी कमल (लोटस) है। वहां इसे सौंदर्य, शुद्धता और दृढ़ता का प्रतीक मानते हैं। वियतनामी संस्कृति में कमल हर जगह दिखता है।
वियतनाम
प्राचीन मिस्र में कमल राष्ट्रीय फूल था। नील नदी से निकलने वाला नीला कमल सूर्य और पुनर्जन्म का प्रतीक था। आज भी मिस्र की कला में कमल प्रमुख है।
मिस्र - प्राचीन इतिहास
श्रीलंका में नीला कमल राष्ट्रीय फूल है। बौद्ध धर्म में कमल शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध को अक्सर कमल पर बैठे दिखाया जाता है।
श्रीलंका - बौद्ध धर्म का फूल
बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल शापला (वाटर लिली) है, जो कमल परिवार का ही है। वहां नदियों-तालाबों में यह फूल भरपूर मिलता है और सौंदर्य का प्रतीक है।
बांग्लादेश
मालदीव का राष्ट्रीय फूल पिंक लोटस है। वहां के झीलों और लगून में यह खूबसूरती से खिलता है। शांति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है।
मालदीव
कमल कीचड़ में जन्म लेकर भी सुंदर और सुगंधित रहता है। हर संस्कृति में यह संघर्ष से ऊपर उठने और शुद्धता का प्रतीक है।
कमल क्यों इतना खास?
एशिया के ज्यादातर देशों में कमल पूजनीय है। भारत से वियतनाम तक, मिस्र से श्रीलंका तक - कमल हर जगह सम्मान और आध्यात्म का प्रतीक है।
दुनिया में कमल की लोकप्रियता
कमल हमें सिखाता है कि मुश्किलों में भी शुद्ध और सुंदर रहो। भारत और इन देशों ने कमल को चुना, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है।
कमल का संदेश
मनी प्लांट लगाने के लिए सबसे शुभ दिन कौन-सा होता है?
Click Here