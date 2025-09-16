By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
5 कारणों से कम हो जाती है सेक्स ड्राइव
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और काम का प्रेशर रिलेशनशिप और सेक्स लाइफ पर गहरा असर डाल रहा है।
लाइफस्टाइल
पुरुषों में सेक्स ड्राइव में कमी और फर्टिलिटी का इश्यू काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लो सेक्स ड्राइव का असर मेंटल हेल्थ पर भी होता है।
लो सेक्स ड्राइव
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेक्स ड्राइव कम होने के पीछे कारण क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी कारण काफी सामान्य हैं।
क्यों होती है कम
अगर आप किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो इसका असर सेक्स लाइफ पर पड़ेगा। इससे ड्राइव कम होगी।
स्ट्रेस
आप शराब या सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो भी सेक्स ड्राइव कम हो सकती है। शराब शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इसका गलत प्रभाव होता है।
शराब-सिगरेट
तला-भुना खाना
आप अगर तला-भुना या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो भी सेक्स ड्राइव लो हो सकती है। हेल्दी फूड खाने से सेक्स पॉवर और काउंट बढ़ता है।
नींद की कमी
काम या मोबाइल के चक्कर में कई लोग देर रात तक जगते हैं। इसका असर भी सेक्स पर पड़ता है। नींद की कमी से कई बीमारियां हो सकती हैं।
हार्मोनल असंतुलन
शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने की वजह से भी सेक्स ड्राइव पर असर पड़ता है। किसी दवाई के साइड इफेक्ट में भी ऐसा हो सकता है।
क्या करें
सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी करें और शराब का सेवन न करें। पार्टनर संग समय बिताएं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
शरीर से जले का निशान हटाने के घरेलू उपाय
Click Here