By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025

टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 कप्तान

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान मुहम्मद वसीम हैं।

मुहम्मद वसीम

Pic Credit: Social Media

यूएई के इस कप्तान ने अपने करियर में कप्तानी करते हुए कुल 54 टी-20 मैच खेले हैं और 110 छक्के लगाए हैं।

110 छक्के

Pic Credit: Social Media

इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा ने अपने करियर में बतौर कप्तान कुल 63 टी-20 पारियां खेलीं जिसमें 105 छक्के लगाए।

105 छक्के

Video Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन हैं।

इयोन मॉर्गन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान कुल 72 टी-20 मैच खेले, जिसमें 86 छक्के लगाए।

86 छक्के

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच हैं।

एरोन फिंच

Pic Credit: Social Media

फिंच ने अपने करियर में कप्तानी करते हुए कुल 76 मैच खेले, जिसमें 82 छक्के लगाए।

82 छक्के

Pic Credit: Social Media

बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवे स्थान पर जापान टीम के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 39 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 79 छक्के जड़े हैं।

केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग 

Pic Credit: Social Media

