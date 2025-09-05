By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 कप्तान
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान मुहम्मद वसीम हैं।
मुहम्मद वसीम
Pic Credit: Social Media
यूएई के इस कप्तान ने अपने करियर में कप्तानी करते हुए कुल 54 टी-20 मैच खेले हैं और 110 छक्के लगाए हैं।
110 छक्के
Pic Credit: Social Media
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने अपने करियर में बतौर कप्तान कुल 63 टी-20 पारियां खेलीं जिसमें 105 छक्के लगाए।
105 छक्के
Video Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन हैं।
इयोन मॉर्गन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान कुल 72 टी-20 मैच खेले, जिसमें 86 छक्के लगाए।
86 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच हैं।
एरोन फिंच
Pic Credit: Social Media
फिंच ने अपने करियर में कप्तानी करते हुए कुल 76 मैच खेले, जिसमें 82 छक्के लगाए।
82 छक्के
Pic Credit: Social Media
बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवे स्थान पर जापान टीम के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 39 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 79 छक्के जड़े हैं।
केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग
Pic Credit: Social Media
