By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने सर्वाधिक टेस्ट विकेट के मामले में ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया।

नाथन लियोन ने तोड़ा मैक्ग्रा का रिकॉर्ड

उन्होंने यह कारनामा एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में किया।

एशेज के तीसरे मैच में

अब वह टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं।

सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई

आइए आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।

टॉप-5 गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर शेन वॉर्न का नाम है। उन्होंने अपने करियर में कुल 145 टेस्ट खेले, जिसकी 273 पारियों में 708 विकेट हासिल किए।

शेन वॉर्न

इस सूची में दूसरे स्थान पर अब नाथन लियोन पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 141 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 261 पारियों में 564 विकेट लिए हैं।

नाथन लियोन

इस सूची में तीसरे स्थान पर ग्लेन मैक्ग्रा हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 124 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 243 पारियों में 563 विकेट हासिल किए।

ग्लेन मैक्ग्रा

लिस्ट में चौथे स्थान पर मिचेल स्टार्क का नाम है। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 103 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 197 पारियों में 420 विकेट हासिल किए हैं।

मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेनिस लिली इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 70 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 132 पारियों में 355 विकेट हासिल किए।

डेनिस लिली

