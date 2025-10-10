By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025

 Sports

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

साल 2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं।

ब्लेसिंग मुजरबानी

Pic Credit: Social Media

उन्होंने इस साल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 36 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं 36 विकेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर भारतीय टीम के धाकड़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं।

मोहम्मद सिराज

Pic Credit: Social Media

सिराज ने इस साल 8 मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 34 विकेट हासिल किए हैं।

8 पारियों में 34 विकेट

Pic Credit: Social Media

इस सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं।

मिचेल स्टार्क

Pic Credit: Social Media

स्टार्क ने साल 2025 अब तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 29 विकेट हासिल किए हैं।

29 विकेट 

Pic Credit: Social Media

सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नेथन लियान हैं।

नेथन लियान

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2025 में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में 24 विकेट लिए हैं।

24 विकेट

Pic Credit: Social Media

वेस्टइंडीज के समर जोसेफ इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने इस साल अब तक 3 मैचों की 6 पारियों में 22 विकेट लिए हैं।

समर जोसेफ नंबर 5 पर

Pic Credit: Social Media

