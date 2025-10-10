By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025
2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
साल 2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं।
ब्लेसिंग मुजरबानी
उन्होंने इस साल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 36 विकेट हासिल किए हैं।
लिए हैं 36 विकेट
लिस्ट में दूसरे नंबर भारतीय टीम के धाकड़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं।
मोहम्मद सिराज
सिराज ने इस साल 8 मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 34 विकेट हासिल किए हैं।
8 पारियों में 34 विकेट
इस सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं।
मिचेल स्टार्क
स्टार्क ने साल 2025 अब तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 29 विकेट हासिल किए हैं।
29 विकेट
सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नेथन लियान हैं।
नेथन लियान
उन्होंने साल 2025 में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में 24 विकेट लिए हैं।
24 विकेट
वेस्टइंडीज के समर जोसेफ इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने इस साल अब तक 3 मैचों की 6 पारियों में 22 विकेट लिए हैं।
समर जोसेफ नंबर 5 पर
