PUBLISHED August 16, 2025
एशिया कप ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, एक भारतीय भी शामिल
एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम है।
मुथैया मुरलीधरन
उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान एशिया कप के कुल 24 मैच खेले, जिसकी सभी 24 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 30 विकेट हासिल किए।
लिए हैं कुल 30 विकेट
एशिया कप वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं।
लसिथ मलिंगा
मलिंगा ने अपने करियर में एशिया कप वनडे के कुल 14 मैच खेले, जिसकी सभी 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 29 विकेट हासिल किए।
29 विकेट
लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के ही गेंदबाज अजंता मेंडिस हैं।
अजंता मेंडिस
उन्होंने एशिया कप के कुल 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए तबाही मचा दी थी। उन्होंने इन 8 पारियों में 26 विकेट चटका दिए थे।
26 विकेट
एशिया कप वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज पाकिस्तान के सईद अजमल हैं। उन्होंने एशिया कप के 12 मैचों की 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट हासिल किए हैं।
सईद अजमल
इस सूची में पांचवे स्थान पर एक भारतीय का नाम है। यह भारतीय गेंदबाज रवींद्र जड़ेजा हैं।
रवींद्र जडेजा
जडेजा ने अपने करियर के दौरान अब तक एशिया कप वनडे के कुल 20 मैच खेले हैं, जिसकी 18 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट हासिल किए हैं।
लिए हैं 25 विकेट
