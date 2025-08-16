By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, एक भारतीय भी शामिल

एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम है।

मुथैया मुरलीधरन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान एशिया कप के कुल 24 मैच खेले, जिसकी सभी 24 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 30 विकेट हासिल किए।

लिए हैं कुल 30 विकेट

Pic Credit: Social Media

एशिया कप वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं।

लसिथ मलिंगा 

Pic Credit: Social Media

मलिंगा ने अपने करियर में एशिया कप वनडे के कुल 14 मैच खेले, जिसकी सभी 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 29 विकेट हासिल किए।

29 विकेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के ही गेंदबाज अजंता मेंडिस हैं।

अजंता मेंडिस

Pic Credit: Social Media

उन्होंने एशिया कप के कुल 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए तबाही मचा दी थी। उन्होंने इन 8 पारियों में 26 विकेट चटका दिए थे।

26 विकेट

Pic Credit: Social Media

एशिया कप वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज पाकिस्तान के सईद अजमल हैं। उन्होंने एशिया कप के 12 मैचों की 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट हासिल किए हैं।

सईद अजमल

Pic Credit: Social Media

इस सूची में पांचवे स्थान पर एक भारतीय का नाम है। यह भारतीय गेंदबाज रवींद्र जड़ेजा हैं।

रवींद्र जडेजा

Video Credit: Social Media

जडेजा ने अपने करियर के दौरान अब तक एशिया कप वनडे के कुल 20 मैच खेले हैं, जिसकी 18 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं 25 विकेट

Pic Credit: Social Media

