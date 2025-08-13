By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 13, 2025

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम के नाम है।

वसीम अकरम

वसीम अकरम ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 916 विकेट हासिल किए हैं।

916 विकेट

लिस्ट में दूसरे नंबर पर वकार यूनुस हैं।

वकार यूनुस

उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 349 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 789 विकेट हासिल किए। 

789 विकेट

पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर इमरान खान हैं।

इमरान खान

उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर पाकिस्तान के लिए कुल 544 विकेट हासिल किए हैं।

544 विकेट

लिस्ट में चौथे स्थान पर शाहिद अफरीदी का नाम है।

शाहिद अफरीदी

इस पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने अपनी टीम के लिए तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 538 विकेट लिए हैं।

538 विकेट

लिस्ट में पांचवे और आखिरी स्थान पर सकलेन मुश्ताक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 496 विकेट हासिल किए हैं।

सकलेन मुश्ताक 5वें स्थान पर

