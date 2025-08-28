By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले दुनिया के 5 महान गेंदबाज

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड जिस गेंदबाज ने किए हैं उनका नाम मुथैया मुरलीधरन है।

मुथैया मुरलीधरन

मुरलीधरन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 1347 विकेट लिए, जिनमें से 290 क्लीन बोल्ड किए।

290 क्लीन बोल्ड

सर्वाधिक क्लीन बोल्ड करने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम है।

वसीम अकरम

उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 916 विकेट हासिल किए, जिनमें से 278 क्लीन बोल्ड थे।

278 क्लीन बोल्ड

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के वकार युनूस हैं।

वकार यूनूस

उन्होंने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 789 विकेट हासिल किए जिनमें से 253 क्लीन बोल्ड थे।

253 क्लीन बोल्ड

लिस्ट में चौथे नंबर पर मिचेल स्ट्रार्क हैं। 

मिचेल स्ट्रार्क

स्टार्क ने अपने अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 725 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें से 217 उन्होंने क्लीन बोल्ड किए हैं।

217 क्लीन बोल्ड

इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन इस सूची में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने अपने कुल 991 अंतरराष्ट्रीय विकेटों में से 201 को क्लीन बोल्ड किया है।

जेम्स एंडरसन

