By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 16, 2025
5 गेंदबाज, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के जड़े हैं
भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 242 मैच खेले हैं और 10324 रन बनाए हैं।
गौतम गंभीर का इंटरनेशनल करियर
गंभीर ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में 17 छक्के लगाए हैं, जबकि टी20 और टेस्ट में उनके नाम 10-10 सिक्स हैं।
तीनों फॉर्मेट में सिक्स
सिर्फ 37 छक्के लगाए हैं
इस तरह गौतम गंभीर ने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान कुल 37 छक्के लगाए हैं। कई गेंदबाजों ने गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
आइए आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
गंभीर से ज्यादा छक्के लगाने वाले गेंदबाज
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल ने गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के जड़े हैं। उन्होंने कुल 237 इंटरनेशनल मैच खेलकर 44 छक्के जड़े हैं।
उमर गुल
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं। बोल्ट ने अपने करियर में अब तक कुल 239 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 39 छक्के जड़े हैं।
ट्रेंट बोल्ट
ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 339 मैच खेले और 50 छक्के लगाए।
शेन वॉर्न
मुथैया मुरलीधरन ने भी गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं। उन्होंने 495 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 41 सिक्स जड़े हैं।
मुरलीधरन
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी गौतम गंभीर से ज्यादा सिक्स हिट किए हैं। उन्होंने 265 मैचों में कुल 45 छक्के लगाए हैं।
डेल स्टेन
