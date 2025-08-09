By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 09, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन खर्च करने वाले 5 गेंदबाज
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम है।
जेम्स एंडरसन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 6672.5 ओवर डाले, जिसमें 1730 मेडन के साथ 704 विकेट हासिल किए और 18627 रन खर्च किए।
18627 रन खर्चे
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय स्पिनर और कप्तान अनिल कुंबले का नाम है।
अनिल कुंबले
Pic Credit: Social Media
कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में कुल 6808.2 ओवर डाले, जिसमें 1576 मेडन के साथ 619 विकेट हासिल किए और 18355 रन खर्चे।
18355 रन लुटाए
Video Credit: Social Media
सर्वाधिक रन खर्च करने वाले टेस्ट गेंदबाजों में श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन तीसरे स्थान पर हैं।
मुथैया मुरलीधरन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 7339.5 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 1794 मेडन डालते हुए 800 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 18180 रन खर्च किए।
18180 रन दिए
Pic Credit: Social Media
सूची में अगला नाम ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न का है।
शेन वॉर्न
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 6784.1 ओवर फेंकते हुए 1761 मेडन डाले और 708 विकेट लेते हुए 17995 रन खर्च किए।
17995 रन
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन खर्च करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियॉन हैं। उन्होंने अब तक 5750.2 की गेंदबाजी करते हुए 1089 मेडन डाले हैं और 562 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 16942 रन खर्च किए हैं।
नेथन लियॉन पांचवे नंबर पर
Pic Credit: Social Media
शादी की सालगिरह पर RCB के जितेश शर्मा ने शेयर कीं वाइफ संग तस्वीरें