By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025
टी-20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5 गेंदबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज राशिद खान हैं।
राशिद खान
एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टी20 में अब तक 98 मैच खेले हैं, जिसमें 165 विकेट हासिल कर लिए हैं।
165 विकेट
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउथी हैं।
टिम साउथी
2024 में संन्यास लेने से पहले साउथी ने टी20 में 126 मैचों में 164 विकेट हासिल किए।
164 विकेट
लिस्ट में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोढ़ी हैं।
ईश सोढ़ी
वे अब तक टी20I में 126 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 150 विकेट पूरे कर लिए हैं।
150 विकेट
इस सूची में चौथे स्थान पर बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन चौथे स्थान पर हैं।
शाकिब अल हसन
उन्होंने सिंतबर 2024 में संन्यास लेने से पहले 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 149 विकेट चटकाए।
149 विकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे जयादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पांचवें नंबर पर बांग्लादेश के मुस्तफिजूर रहमान हैं। उन्होंने 113 मैचों में 142 विकेट चटकाए हैं।
मुस्तफिजूर रहमान
