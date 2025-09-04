By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टी-20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5 गेंदबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज राशिद खान हैं।

राशिद खान

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टी20 में अब तक 98 मैच खेले हैं, जिसमें 165 विकेट हासिल कर लिए हैं।

165 विकेट

Pic Credit: Social Media

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउथी हैं।

टिम साउथी

Pic Credit: Social Media

2024 में संन्यास लेने से पहले साउथी ने टी20 में 126 मैचों में 164 विकेट हासिल किए।

164 विकेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोढ़ी हैं।

ईश सोढ़ी

Pic Credit: Social Media

वे अब तक टी20I में 126 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 150 विकेट पूरे कर लिए हैं।

150 विकेट

Pic Credit: Social Media

इस सूची में चौथे स्थान पर बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन चौथे स्थान पर हैं।

शाकिब अल हसन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने सिंतबर 2024 में संन्यास लेने से पहले 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 149 विकेट चटकाए।

149 विकेट

Pic Credit: Social Media

टी20 इंटरनेशनल में सबसे जयादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पांचवें नंबर पर बांग्लादेश के मुस्तफिजूर रहमान हैं। उन्होंने 113 मैचों में 142 विकेट चटकाए हैं।

मुस्तफिजूर रहमान

Pic Credit: Social Media

मोहम्मद शमी ने तीनों फॉर्मेट में कुल कितने विकेट लिए हैं?

 Click Here