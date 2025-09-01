By Navaneet Rathaur
श्रीमद्भगवद्गीता: तनाव से छुटकारा दिलाएंगे गीता के ये 5 श्लोक

श्रीमद्भगवद्गीता जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन देती है। इसके श्लोक तनाव कम कर मानसिक शांति और सही निर्णय की प्रेरणा देते हैं।

गीता: तनाव से मुक्ति का मार्ग

श्रीकृष्ण कहते हैं, "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ें, इससे तनाव कम होता है।

कर्म करो, फल की चिंता नहीं

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥

गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छा से लगाव और फिर क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे में इंसान को अपने इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए।

इच्छाओं को नियंत्रित रखें

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

कामना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। इनसे दूरी तनाव मुक्त जीवन देती है।

नरक के तीन द्वार

श्रद्धावान्ल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि श्रद्धा और इंद्रियों पर नियंत्रण से ज्ञान मिलता है, जो मन को शांति देता है।

श्रद्धा और ज्ञान

क्रोधाद्भवति संमोह: संमोहात्स्मृतिविभ्रम:।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

श्री कृष्ण के मुताबिक, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। शांत मन से निर्णय लें और तनाव से दूर रहें।

क्रोध का नाश

गीता का मार्ग

गीता के ये श्लोक इच्छा, क्रोध और लोभ से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इनका पालन करें और तनावमुक्त जीवन जिएं।

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

