By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जन्माष्टमी के खास मौके पर भगवत गीता के इन 5 श्लोक का जीवन में करें अनुसरण
जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का पवित्र पर्व, भगवद गीता के शाश्वत उपदेशों को याद करने का अवसर है। गीता के श्लोक जीवन को दिशा और शांति प्रदान करते हैं।
भगवान श्रीकृष्ण का जन्म
भगवद गीता के श्लोक हमें जीवन की सच्चाई और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। आज हम आपको गीता के कुछ खास श्लोक और उनके अर्थ बताएंगे।
भगवद गीता श्लोक
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा –
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।
गीता का यह श्लोक हमें सीखाता है कि जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है।
श्लोक का अर्थ
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥
आत्मा को शस्त्र, अग्नि, जल या वायु नष्ट नहीं कर सकते। यह श्लोक आत्मा की अमरता सिखाता है।
श्लोक का अर्थ
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
बिना परिणाम की अपेक्षा किए
अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह जीवन में शांति और संतुलन लाता है। यह श्लोक निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा देता है।
श्लोक का अर्थ
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इतिमत्वा भजन्ते माम् बुद्ध भव-समन्विताः
श्रीकृष्ण कहते हैं, मैं सबका मूल हूं। श्रद्धा से उनकी भक्ति करें। भक्ति मन को शांति और जीवन को उद्देश्य देती है।
श्लोक का अर्थ
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता:
विद्वान ना जीवित ना मृत के लिए शोक करते। यह श्लोक जीवन-मृत्यु को समझने की प्रेरणा देता है। सुख-दुख क्षणिक हैं। आत्मा की अमरता को समझकर संतुलित रहें।
श्लोक का अर्थ
