By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 22, 2025
डांडिया नाइट के लिए दिल्ली की खास 5 जगहें
दुर्गा पूजा के बाद गरबा नाइट की धूम लोगों के बीच खूब रहती है। डांडिया लेकर ताल पर नाचना हर किसी को भाता है।
गरबा नाइट
अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और गरबा नाइट का मजा लेना चाहते हैं। तो कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर
चलिए आपको बताते हैं दिल्ली में गरबा नाइट के लिए कौन सी जगहें हैं। कहां पर आपको गरबा नाइट का फुल मजा मिलेगा।
कहां जाएं
दिल्ली के द्वारका में गरबा नाइट की धूम रहती है। यहां पर गुजराती स्टाइल में ही डांडिया खेली जाती है और ड्रेस थीम होती है।
द्वारका
दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी गरबा नाइट की धूम रहती है। यहां पर गरबा के साथ अन्य डांस और प्रोग्राम भी होते हैं।
इंडिया हैबिटेट सेंटर
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी आप डांडिया नाइट का मजा ले सकते हैं। यहां पर गरबा नाइट पर सितारे भी आते हैं।
नोएडा स्टेडियम
नोएडा के सेक्टर 12 वाले स्टेडियम में बड़ा मेला लगता है। यहां पर भी आप गरबा नाइट का मजा ले सकते हैं।
किंगडम ऑफ ड्रीम्स
गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी आप डांडिया नाइट एन्जॉय कर सकते हैं। यहां भव्य तरीके से आयोजन होता है।
कैसे जाएं
इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको मेट्रो या कैब का सहारा मिल जायेगा। मेट्रो के बाद ऑटो से भी पहुंच सकते हैं।
