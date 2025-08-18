By Navaneet Rathaur
बिजनेस में सफलता से लेकर पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें ये उपाय
हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल देना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से बिजनेस में सफलता, स्वास्थ्य और सकारात्मकता मिलती है। आइए जानें इसके फायदे।
सूर्य देव की शक्ति
सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, रोली, चावल और लाल फूल डालें और इसे चढ़ाएं। सूर्य की ओर मुख करके मंत्र जाप करें। यह उपाय शुभ फल देता है और जीवन में समृद्धि लाता है।
सूर्य को जल चढ़ाने की विधि
सूर्य देव को जल चढ़ाने से बिजनेस में बाधाएं दूर होती हैं। यह आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। नियमित अर्घ्य से व्यापार में स्थिरता और लाभ के नए अवसर प्राप्त होते हैं।
बिजनेस में सफलता
सूर्य को जल चढ़ाने से पितृ दोष कम होता है। यह पूर्वजों को शांति प्रदान करता है और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है। नियमित अर्घ्य पितरों के आशीर्वाद को आकर्षित करता है।
पितृ दोष से मुक्ति
सूर्य देव को जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सूर्य की किरणें ऊर्जा देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। यह तनाव कम करता है और जीवन शक्ति को बढ़ाता है।
स्वास्थ्य लाभ
सूर्य को जल चढ़ाने से मन शांत और केंद्रित रहता है। यह चिंता, तनाव और नकारात्मकता को दूर करता है। सूर्य मंत्र जाप के साथ अर्घ्य से आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है।
मन को मिले शांति
सूर्य देव को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। यह नेतृत्व गुणों को निखारता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलती है।
आत्मविश्वास में वृद्धि
सूर्य को जल चढ़ाने से सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है।
सम्मान और प्रतिष्ठा
ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। यह मंत्र सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है, पितृ दोष को कम करता है और बिजनेस में सफलता दिलाता है।
सूर्य मंत्र की शक्ति
सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाने से बिजनेस में उन्नति, पितृ दोष से मुक्ति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है।
रोज करें सूर्य अर्घ्य
