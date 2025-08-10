By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 10, 2025
बालों में रोजमेरी ऑयल लगाने के फायदे
आजकल हर दूसरा व्यक्ति बालों के झड़ने और ग्रोथ कम होने से परेशान है। इसे सही करने के लिए लोग कई शैंपू, तेल यूज कर लेते हैं।
बालों की समस्या
लेकिन क्या आपने कभी बालों रोजमेरी ऑयल लगाया है। गुलमेहंदी की पत्तियों से बनने वाला ये तेल हेयर प्रॉब्लम्स को कम करेगा।
रोजमेरी ऑयल
रोजमेरी तेल में कार्नोसिक एसिड, कार्नोसोल और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाये जाते हैं। जो बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
पोषक तत्व
चलिए बताते हैं रोजमेरी ऑयल बालों में लगाने से क्या फायदे होंगे। इसे किस तरह से लगाना चाहिए।
क्या हैं फायदे
हेयर फॉल
अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो उन्हें रोजमेरी ऑयल कम करने में मदद करेगा।
नए बाल
ये तेल लगाने से आपके नए बाल भी उगने लगेंगे। ये स्कैल्प को मजबूती देता है और बालों का उगना शुरू होता है।
ब्लड सर्कुलेशन
बालों में रोजमेरी ऑयल लगाने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे बालों को अंदर से पोषण मिलता है।
सॉफ्ट हेयर
रोजमेरी ऑयल रूखे बालों से भी छुटकारा दिलायेगा। इससे आपके रूखे-बेजान बाल मुलायम होंगे।
सफेद बाल
कम उम्र में हो रहे सफेद बालों को भी ये रोकता है। रोजमेरी का तेल लगाने से बालों का असमय सफेद होना कम होगा।
कैसे लगाएं
रोजमेरी ऑयल आप बालों में मसाज करते हुए लगाएं। आधे घंटे बाद या फिर रातभर लगाने के बाद हेयर वॉश करें। हफ्ते में 2-3 बार लगाएं।
